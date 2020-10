Durante a fiscalização da prefeitura, 38 veículos foram removidos Divulgação SMTR / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 10:30 | Atualizado 17/10/2020 10:32

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, realizou, nesta sexta-feira, uma operação para coibir a circulação irregular de veículos particulares na pista do BRT. A fiscalização ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, na saída do Túnel Vice-Presidente José Alencar. Ao todo, 56 multas foram aplicadas

Os agentes autuaram 28 motoristas que estavam trafegando pela pista exclusiva do BRT, entre outras irregularidades, como dirigir falando ao celular, falta do uso do cinto de segurança, não apresentar documento de porte obrigatório e uso indevido de painel luminoso indicando nome de aplicativo de transporte de passageiros.

Publicidade

A fiscalização contou com o apoio da Guarda Municipal, Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública), Polícia Militar e Detro.

"Ações desta natureza continuarão ocorrendo com o objetivo de coibir o tráfego de veículos particulares na faixa exclusiva do BRT, tendo em vista que a prática é irregular e pode causar graves acidentes", alertou o secretário municipal de Transportes, Paulo Jobim.

Publicidade

As equipes também flagraram três motoristas dirigindo sem CNH, dois veículos com licenciamento vencido, dois sem placa e dois veículos realizando transporte irregular. Ao todo, 38 veículos foram removidos.

"Contamos com a conscientização dos motoristas para que colaborem com a fluidez do trânsito e a mobilidade da cidade, reduzindo os riscos para os próprios condutores e para terceiros", finalizou o subsecretário municipal de Transportes, Allan Borges.