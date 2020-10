Avenida Gilka Machado, no Recreio, onde PM levou pedrada e deu tiro em ladrão Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 10:47 | Atualizado 17/10/2020 12:19

Rio - Um homem tentou roubar uma agente da Polícia Militar atirando uma pedra na cabeça da policial, que atirou no criminoso, na noite desta sexta-feira, na Avenida Gilka Machado, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo nota da PM, equipes do 31° BPM do Recreio dos Bandeirantes foram acionadas ao local para checar a ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo. Chegando ao local os policiais encontraram um homem ferido correndo.

Publicidade

A policial militar informou que o homem tentou roubá-la e atirou uma pedra contra sua cabeça, quando então a militar disparou.

A agente e o criminoso foram conduzidos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 16ª DP da Barra da Tijuca.