Secretário da Saúde, Carlos Alberto Chaves de Carvalho, com o governador Claudio Castro Rogerio Santana

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 12:20 | Atualizado 17/10/2020 14:01

Rio - A secretaria estadual da Polícia Militar do Rio de Janeiro atendeu a um pedido feito pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e autorizou que o mesmo tenha escolta de um fuzil com quatro carregadores e 100 munições. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o pedido faz parte das medidas de segurança adotadas pela equipe.

A solicitação da escolta foi feita dias depois da morte de José Dídimo do Espírito Santo, diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo . Investigadores da Delegacia de Homicídios trabalham com a hipótese de execução por conta de disputas por poder na unidade.

Publicidade

Ainda segundo a SES, os policiais da equipe de segurança da secretaria estão aptos ao uso de armas de fogo e têm capacitação para manusear fuzis.