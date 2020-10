Milicianos extorquiam e expulsavam moradores de imóveis Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 13:29 | Atualizado 17/10/2020 16:11

Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon), com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prenderam, neste sábado, um homem e uma mulher integrantes de uma milícia, por extorquir e expulsar moradores de um condomínio popular de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Uma das famílias procurou ajuda na delegacia da Zona Sul com medo de sofrer retaliações por parte dos criminosos que atuam na Zona Oeste. A 14ª DP ainda está buscando identificar outras vítimas.

Publicidade

De acordo com as investigações, os criminosos já expulsaram dez famílias do conjunto residencial para revender os imóveis. O preço cobrado a outras pessoas para ocupar as unidades poderia chegar a R$ 25 mil.

"Essa ação reflete o esforço da Polícia Civil em reprimir esses grupamentos criminosos relacionados a milícia", diz a delegada titular da 14ª DP, Natacha Oliveira.

Publicidade

Na delegacia, os suspeitos não fizeram declarações, mas, por meio de busca e apreensão em seus endereços, foi possível obter cadernos com anotações de contabilidade que comprovam a prática, além de um coldre.