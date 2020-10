Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento Divulgação / Cedae

Por O Dia

Rio - A Cedae realizará na próxima terça-feira (20) um serviço de melhoria operacional em rede de abastecimento no cruzamento da Estrada dos Bandeirantes com a Rua Castor, em Curicica, Zona Oeste da cidade. De acordo com a companhia, a ação terá início às 9h e deverá ser concluído até o início da madrugada de quarta-feira (21).

Durante sua execução, o abastecimento ficará interrompido em parte do bairro Camorim (Rua Godofredo Marques e adjacências); em parte de Curicica (Estrada dos Bandeirantes entre os números 2.400 e 8.591, em ambos os lados da via); do Abbott Laboratories até o Shopping Map Band, em área compreendida entre este trecho e a TransOlímpica; e em parte da Cidade de Deus (trecho da Avenida Comandante Guaranys até o Rio Arroio Fundo).

O fornecimento de água será retomado logo após a conclusão do serviço, mas em alguns locais, como ruas altas, pode levar até 48 horas para ser totalmente restabelecido.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e, se possível, adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo. Caso seja necessário, clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.