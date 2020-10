Eduardo Paes, Marcelo Crivella e Martha Rocha Foto: Ricardo Cassiano / Agência O Dia - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio - Érika de Castro / Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 17:46 | Atualizado 17/10/2020 17:51

Rio - Neste sábado, os candidatos à Prefeitura do Rio realizaram atividades internas ou externas relacionadas à campanha eleitoral. Confira a agenda dos prefeitáveis:

Benedita da Silva (PT)

A candidata do PT realizou a gravação de seu programa eleitoral.

Clarissa Garotinho (Pros)

Todas as agendas da candidata foram suspensas neste fim de semana. Clarissa, que testou positivo para covid-19 na terça-feira (13), também informou que suspendeu as agendas de rua, para preservar o eleitor e sua equipe de campanha. Os compromissos de campanha serão retomados na segunda-feira.

Cyro Garcia (PSTU)

O candidato realizou uma live em seu Facebook para discutir os problemas de saúde da comunidade LGBT do Rio. Participaram da conversa o médico Gustvo Treistman e o professor Albano Teixeira, candidatos a vereador pelo PSTU. A atividade também contou com a presença da professora e ativista LGBT Frida Pascio.

Eduardo Bandeira de Mello (Rede)

A campanha do candidato ainda não respondeu.

Eduardo Paes (DEM)

O democrata visitou o Cadeg, em Benfica, no início da tarde. Paes conversou com apoiadores e percorreu o tradicional mercado da Zona Norte.

Fred Luz (Novo)

O candidato a prefeito pelo Novo passou a manhã no calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, conversando com eleitores sobre as prioridades da Prefeitura para o bairro. Na parte da tarde, Fred participa de um campeonato de futebol no Campo da Fazendinha, no Morro do Alemão, e segue para o polo gastronômico do Largo do Bicão, na Penha.

Glória Heloiza (PSC)

A candidata Glória Heloiza participou de reuniões internas com vereadores e lideranças do PSC.

Henrique Simonard (PCO)

A campanha do candidato ainda não respondeu.

Luiz Lima (PSL)

O candidato visitou a Associação Filantrópica Arte Salva Vidas, na Zona Portuária do Rio, atrás do Cemitério do Caju. Durante a visita, Luiz falou com as crianças e pais, contando sua trajetória como atleta, que participou de duas Olimpíadas ( Atlanta-1996 e Sydney-2000).

Marcelo Crivella (Republicanos)

A campanha do candidato ainda não respondeu.

Martha Rocha (PDT)

A campanha da candidata ainda não respondeu.

Paulo Messina (MDB)

A campanha do candidato ainda não respondeu.

Renata Souza (Psol)

A campanha da candidata ainda não respondeu.

Suêd Haidar (PMB)

A campanha da candidata ainda não respondeu.