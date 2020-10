Tiroteio em Senador Camará Reprodução

Publicado 17/10/2020 18:25 | Atualizado 17/10/2020 20:06

Rio - Um intenso tiroteio assusta moradores de Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações de moradores, a Polícia Militar realiza uma operação desde o início da manhã deste sábado na região. Recentemente, cinco pessoas morreram em outra ação da corporação na Vila Aliança na terça-feira, após a morte de um sargento PM na segunda.



De acordo com a polícia, equipes do 14º BPM (Bangu) estão na comunidade e trocaram tiros com suspeitos de tráfico. Até o momento, não há registro de feridos, prisões ou apreensões.



Diversos vídeos que mostram o intenso confronto foram publicados pela página Onde Tem Tiroteio. Em um deles, é possível ver moradores assustados próximo a estação de trem do bairro. Confira:

Vídeo dos tiros na estação de trem em Senador Camará. Recomendamos que evitem a região. #OTTRJ pic.twitter.com/ehDt4p3o5w — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) October 17, 2020

Ação deixou cinco mortos na terça

Cinco pessoas morreram durante troca de tiros com equipes da Polícia Militar na manhã desta terça-feira na região de Senador Camará, Vila Aliança e comunidades do Rebu e Sapo, na Zona Oeste do Rio. Os suspeitos foram levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, os policias apreenderam cinco fuzis, uma pistola e mais de 30 quilos de drogas. Também foram apreendidos 35 veículos — 34 motocicletas e um carro.

A ação dos policiais do 14º BPM e de outros batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área teve por objetivo remover obstáculos colocados em vias públicas desta área e prender suspeitos de terem disparado contra uma equipe do batalhão na segunda-feira, segundo a polícia. O tiroteio na segunda matou o sargento Círio Damasceno Santos.