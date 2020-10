Dia D da Campanha de Multivacinação Divulgação

Por O Dia

Rio - Mais de 95 mil doses de vacinas foram aplicadas durante o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação , realizada neste sábado. Todas as 237 unidades da rede de Atenção Primária – clínicas da família e centros municipais de saúde – funcionaram até 17h, além de 33 postos extras, entre eles três na modalidade drive-thru, montados em diversos pontos da cidade para vacinar a população. Entretanto, farmácias parceiras realizaram exclusivamente a vacinação contra o sarampo em pessoas com idade entre 15 e 49 anos.

Até às 17h, as equipes vacinaram 18.068 crianças contra a poliomielite e 9.977 pessoas na intensificação de vacinação contra o sarampo. Além disso, foram aplicadas 68.311 doses de vacinas pela campanha de multivacinação e atualização de caderneta. "O Dia D deve ser visto como um compromisso de toda a família. Precisamos proteger nossos bebês, crianças e jovens contra doenças graves como a paralisia infantil, o sarampo, a meningite, a febre amarela, entre outras" afirma Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde.

A campanha, que começou no dia 05, segue até o dia 30. Devem receber a vacina contra a poliomielite – a famosa gotinha – criancas de 1 a 4 anos, mesmo que já tenham as doses de rotina contra a doença. A Coordenação de Vigilância em Saúde comemora a procura da população pelo serviço no Dia D e espera que a adesão permaneça até o fim da campanha, o que demonstra a confiança da população na busca pelas unidades de saúde, que estão preparadas para atender os usuários com segurança, respeitando os protocolos sanitários.

"Proteger nossas famílias é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população. Nossos bebês, crianças e jovens só estarão protegidos se tomarem as vacinas. E não podemos esquecer que o Rio de Janeiro vive um surto de sarampo, uma doença grave que pode levar à morte. Os adultos também precisam se vacinar", alerta a infectologista Patrícia Guttmann, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.



Crianças de zero a 15 anos também devem ser levadas aos postos para colocar a caderneta em dia. Todas as 18 vacinas dos calendários de imunização da criança e do adolescente estão sendo oferecidas durante a campanha. Contra o sarampo, devem se vacinar todas as pessoas com idade entre 15 e 49 anos, mesmo que já tenham sido imunizadas contra a doença.