Por O Dia

Publicado 17/10/2020 22:05 | Atualizado 18/10/2020 07:15

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, interditou na noite de sexta-feira (16) o restaurante Pato com Laranja, na Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Os fiscais da pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já haviam constatado aglomeração dentro e fora da do estabelecimento no dia 26 de setembro quando foi multado pela primeira vez. Na ocasião, a aglomeração foi controlada pela equipe da Vigilância, que orientou ainda que o restaurante organizasse o acesso e diminuísse a concentração de clientes por metro quadrado, respeitando o distanciamento.



São consideradas gravíssimas as infrações dos estabelecimentos que permitirem aglomerações, com infrações de R$ 15 mil a R$ 26 mil, esse último valor é em caso de reincidência. A interdição nesses casos é de sete dias.



Para voltar a funcionar, o estabelecimento precisa cumprir as exigências que constam no termo de intimação recebido no ato da interdição. Depois disso, entrar em contato com a Central 1746 solicitando a desinterdição. A central, por sua vez, aciona a Vigilância Sanitária, que envia equipe novamente ao local para checar se todas as exigências estão sendo cumpridas.



Desde o início da pandemia, em março, a Vigilância Sanitária fez 11.271 inspeções com foco em coibir o descumprimento das Regras de Ouro, a falta de condições higiênico-sanitárias, e aglomerações nos estabelecimentos. Foram aplicadas 4.935 infrações e 298 estabelecimentos foram interditados.