Uma pistola foi apreendida na ação em São Gonçalo Divulgação/ PMERJ

Por O Dia

Publicado 18/10/2020 11:51 | Atualizado 18/10/2020 11:57

Rio - Criminosos atacaram a tiros policiais do 7º BPM (São Gonçalo) que faziam patrulhamento no bairro do Itaúna, na manhã deste domingo. Segundo a Polícia Militar, houve confronto e um criminoso foi ferido.

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo município. De acordo com a corporação, uma pistola calibre 9mm foi apreendida na ação.