Pistola foi apreendida após confronto no bairro Jardim Catarina Reprodução

Por O Dia

Rio - Uma operação policial no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, terminou com uma pessoa morta e um suspeito preso, neste sábado (17). Segundo informações da PM, houve confronto e o baleado estava armado com uma pistola.



Nas redes sociais, moradores do bairro contestaram a versão da polícia, alegando que o rapaz morto seria um mototaxista que trabalhava na região.



Um grupo de manifestantes chegou a fechar a rodovia BR-101, na altura do Jardim Catarina, ateando fogo em pneus e pedaços do pau. A polícia chegou a ser acionada para a liberação da via.



Em sua pagina oficial nas redes sociais, a PM afirma que uma ação policial terminou com a morte de um suspeito e uma prisão. A polícia não confirma a informação do morto ter trabalhado como mototaxista.



A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).