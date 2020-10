Por O Dia

O candidato a prefeito pelo Novo, Fred Luz, lembrou, na manhã deste domingo, o Dia do Médico, a quem rendeu homenagem pela dedicação, especialmente neste período da pandemia da Covid-19. Em Cordovil, onde acompanhou o início de um torneio de futebol, Fred Luz lamentou a gestão da rede municipal de saúde e defendeu o uso de tecnologia e a tolerância zero com a corrupção, como formas de melhorar as condições de atendimento da população e de trabalho para os profissionais de saúde.



“Estamos aqui em Cordovil, ao lado do Campo do Dourado e em frente à clínica da família. Vim fazer uma homenagem aos médicos, que têm colaborado com suas vidas e sua energia, em prol das vidas dos cariocas e de todos os brasileiros. Minha homenagem sincera a essa turma que tem feito tanto, que precisa de muita ajuda do poder público, principalmente da Prefeitura do Rio. A Prefeitura tem feito um péssimo trabalho de gestão na saúde, que já não vem de hoje, não, vem de muitos e muitos anos, infelizmente. Fica aqui minha homenagem e meu compromisso de fazer muito melhor na saúde, com gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção”, disse o candidato.



Fred Luz afirmou que a tecnologia é um dos braços que pode transformar o atendimento na área de saúde, na marcação das consultas, no horário de chegada nos pontos de atendimento, com prontuário eletrônico que deixe para o médico mais tempo para ouvir o paciente e orientá-lo, melhorando a qualidade do serviço”, explicou.



“Estamos na era do celular, não é possível que a gente ainda não tenha um sistema em que o paciente possa usar a tecnologia que tem na palma da mão para ser atendido. Esta mesma tecnologia serve para que a Prefeitura monte sua base de dados para fazer o planejamento e o dimensionamento da rede, colocando os profissionais de saúde para atender de acordo com o perfil de cada região e com a quantidade de pacientes. Isso vai proporcionais a estes profissionais melhores condições de trabalho”, defendeu.



Na rede privada, um paciente permanece, em média, três dias, enquanto na municipal são 12 dias. A proposta de Fred Luz é chegar na média da rede privada, quadruplicando o atendimento. O candidato também garantiu que promoverá uma reforma administrativa, no sentido de estabelecer critérios mais justos para os servidores municipais, com base na valorização dos profissionais e no alcance de metas e na remuneração por eficiência e produtividade.