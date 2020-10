Por O Dia

Em continuidade ao Projeto Movimento Rio em Frente 2ª Edição, O DIA, em parceria com a Fecomercio, apresentará, amanhã, às 10h, um painel com debates sobre a retomada da economia do Estado do Rio de Janeiro.

Palestrantes convidados vão apresentar os desafios e as oportunidades de negócios no atual cenário. Estão confirmados os seguintes nomes: Michael Nagy (Hotel Fairmont Rio), Marcelo Lopes (Secretário de Desenvolvimento Econômico), Marcelo Ayres (presidente do Sindicato do Comércio de Rio das Ostras) e José Antonio Nascimento Brito (vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ). A moderação será feita pelo jornalista Max Leone, subcurador do jornal O DIA.

Um outro painel, desta vez sobre segurança, será realizado na sexta-feira (23). O tema será 'Roubo de Carga' e terá a presença dos palestrantes Marcio Garcia (comissário de polícia), Eduardo Rebuzzi (presidente Fetranscarga RJ). A repórter Thuany Dossares será a moderadora do debate.