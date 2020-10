Neguinho da Beija-Flor Divulgação

Publicado 19/10/2020 12:19 | Atualizado 19/10/2020 13:47

Rio - O sambista Neguinho da Beija-Flor usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para lamentar a morte do neto. Gabriel Ribeiro Marcondes de 20 anos, foi morto durante o confronto de bandidos e PMs no bairro Ambaí, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de domingo . A Polícia Militar não informou, no entanto, de onde teriam partido os disparos que atingiram a vítima. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.

"Pessoal, agradeço por todas as mensagens de conforto e carinho que estou recebendo de amigos e fãs, por conta da passagem do meu neto Gabriel. Peço desculpas aos amigos por não estar atendendo e nem retornando as ligações, mas estou cuidando da burocracia para o enterro, já que o meu filho PC não está condições de cuidar sozinho de tudo. É um momento muito difícil. A dor é enorme. Peço que orem para que o Gabriel siga um caminho de luz. E espero que a polícia e a justiça cumpram seu papel", disse Neguinho.

O jovem vai ser enterrado na tarde desta segunda-feira, às 16h, no Cemitério de Nova Iguaçu.

Em nota, a corporação informou que policiais militares do 20ºBPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública.

"Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado. No local indicado, as equipes foram recebidas por disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Após cessar a situação, quatro indivíduos foram encontrados feridos", disse a PM, em nota.

Os quatro homens atingidos, entre eles Gabriel, deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Três deles chegaram mortos à unidade e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento. O segundo homem baleado foi identificado como Matheus da Silva Gomes. Não há ainda informações sobre a terceira vítima atingida. Já Rogério Bezerra, 20, passou por uma cirurgia na barriga e está sob custódia.