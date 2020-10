Inicialmente, o funcionamento ocorre de segunda a domingo, das 10h às 16h, mas o horário pode ser estendido, conforme a demanda Fausto Maia/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

A partir desta terça-feira, o Bonde de Santa Teresa vai circular com uma oferta mais ampla e intervalos de meia hora. Para o funcionamento é necessário seguir alguns protocolos elaborados pela Secretaria de Saúde, além de cada bonde preencher apenas metade da capacidade de lotação.



Por conta da pandemia, a Central Logística, a empresa responsável pela operação do sistema do bonde, afastou os funcionários que se enquadram no grupo de risco.



Dando seguimento aos ajustes nas operações dos transportes, a circulação será realizada entre o Largo da Carioca - Dois Irmãos, a partir das 8h, de segunda a sexta, e a partir das 10h nos sábados, domingos e feriados. Os protocolos de segurança são seguidos com rigor. Os bondes estão sendo higienizados diariamente e há álcool em gel 70% disponível. A lotação máxima permitida em cada bonde é de 16 passageiros, 50% da capacidade, e o uso de máscara de proteção é obrigatório.