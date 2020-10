Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, em campanha na Cinelândia Wagner Silva

Por O Dia

A candidata da coligação “É a Vez do Povo” à prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, e sua vice, Enfermeira Rejane, estiveram, nesta segunda-feira, na Cinelândia com candidatas do PT e do PCdoB à Câmara de Vereadores.



Benedita comprometeu-se a priorizar as mulheres, nas políticas municipais, com um olhar especial para as necessidades das moradoras das comunidades e do subúrbio. “É um absurdo a maioria da população não ter peso no primeiro escalão da prefeitura. Isso começa a mudar com a minha eleição, a da minha vice e dessas mulheres todas para a Câmara”, disse a candidata.



Além disso, a candidata quer multiplicar o número de creches públicas nos territórios mais afastados do Centro para aumentar a empregabilidade feminina, como no novo polo de desenvolvimento que ela quer criar ao longo da Avenida Brasil, sua principal proposta para o desenvolvimento econômico da cidade.



Na área da saúde, Benedita irá ampliar as clínicas da família e reabrir UPAs. Todas as unidades contarão com atendimento ginecológico e oncológico especializado.



Em relação à violência contra a mulher, a candidata afirmou que houve um aumento exponencial de assassinatos e agressões durante a pandemia, praticados em sua maioria por maridos e companheiros. “É uma realidade triste, principalmente nos bairros mais pobres e comunidades. Para enfrentar todas essas formas de violência, precisamos organizar a rede de serviços e proteção nesses locais e recriar a Secretaria Municipal de Política Públicas para as Mulheres”, concluiu Benedita.