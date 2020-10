Coronavírus Divulgação

A Subsecretaria Extraordinária das Ações Governamentais Integradas da Covid-19 divulgou nesta segunda-feira que o Estado do Rio de Janeiro permanece classificado em bandeira amarela, que representa baixo risco da doença. De acordo com o Mapa de Risco da Covid-19, apenas duas regiões das nove regiões do estado apresentam risco moderado, com bandeira laranja: Centro-Sul e Norte. As regiões que apresentam baixo risco são Metropolitanas I e II, Baía da Ilha Grande, Médio-Paraíba, Baixada Litorânea, Noroeste e Serrana.

Em todo o estado, o número de óbitos reduziu 46,96% e o de casos, 33,31%. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria destinados aos pacientes de Covid ficou em 36,23%, e a de leitos de UTI, em 52,57%. Apenas a previsão de esgotamento de leitos de UTI e a taxa de positividade para Covid-19 (dois dos seis indicadores usados no cálculo) ainda mantêm o Estado do Rio na bandeira amarela.

Na Região Centro-Sul, que já estava em bandeira laranja na edição anterior do Mapa de Risco, houve aumento de 100% no número de óbitos, mas queda de 42,86% nos casos, mantendo a classificação de risco moderado. Já na Região Norte o aumento de óbitos foi de 45,45% e o do número de casos foi de 24,14%. Estes dados elevaram a classificação de risco da região, que na edição anterior do mapa estava amarela e passou para laranja, de risco moderado.

"A Região Centro-Sul permaneceu em risco moderado devido ao aumento de óbitos, que passou de quatro, na Semana Epidemiológica 39, para oito, na Semana 41. Os casos ocorreram em Areal, Miguel Pereira, Sapucaia e Vassouras. Na Região Norte, também foi observado aumento de óbitos em Macaé, Quissamã e São Francisco de Itabapoana, além do aumento de internações", explicou o médico membro da equipe técnica da Subsecretaria Danilo Klein.

A Subsecretaria faz monitoramento periódico das taxas de ocupação nos municípios, para adoção de medidas de intervenção em casos críticos. "Para os municípios em que constatamos que faltam poucos dias para esgotamento de capacidade, são discutidas medidas de ampliação de leitos e/ou melhoria dos fluxos de regulação junto à SES. Há municípios com alta taxa de ocupação porque internam pacientes de cidades vizinhas, por meio do sistema de regulação. Entre os municípios com maior taxa de ocupação estão Bom Jesus de Itabapoana, Teresópolis e a capital, a cidade do Rio", esclareceu Klein.



As bandeiras e os riscos indicados variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo). Cada nível de risco representa um conjunto de recomendações de isolamento social.