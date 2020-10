Eduardo Paes reuniu-se com representantes de bares e restaurantes Divulgação

Por O Dia

Rio -O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) reuniu-se nesta segunda-feira com cerca de 20 representantes de bares e restaurantes. Na conversa, prometeu recuperar o setor de comércio e serviços com uma série de ações emergenciais.

"Nesta pandemia, poucos setores sofreram tanto como os de bares, restaurantes e o do comércio em geral. Por isso, a Prefeitura precisa ter um ativismo governamental agora. Vamos criar um fundo garantidor para aqueles que querem captar recursos, esses que foram disponibilizados pelo governo federal e muitas vezes não conseguiram ser captados. Iremos rever esses valores do IPTU, aumentados no governo Crivella, que são um verdadeiro absurdo, e também vamos criar e ampliar o programa Facilita Rio para que 100% das atividades econômicas possam ter de fato o alvará eletrônico, acessado via internet, afirmou Paes.

Publicidade

O candidato ressaltou que também irá olhar para o setor de entretenimento, buscando alternativas para trazer de volta turistas e, assim, desenvolver "toda a cadeia produtiva de hotéis, bares, restaurantes e comércio".