Blitz da Vida realiza mais uma ação em Madureira Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Pela segunda vez, o bairro de Madureira recebeu a Blitz da Vida, que são ações conjuntas voltadas ao ordenamento urbano e à prevenção da Covid-19 na fase de retomada. A primeira vez no bairro foi entre 14 e 18 de setembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o projeto já registrou, ao longo de três meses, mais de 2,3 mil fiscalizações e orientações a estabelecimentos comerciais e ambulantes, e mil abordagens a pessoas em situação de rua, com 250 acolhimentos em áreas sensíveis da cidade.



fotogaleria

Publicidade

Em 13 semanas, de 21 de julho a 16 de outubro, as equipes realizaram 58 ações conjuntas em 17 bairros do Rio. A força-tarefa que, de acordo com a necessidade operacional, conta com efetivos da Guarda Municipal, e das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Especial de Transporte Complementar (CETC) e de Cuidado e Prevenção às Drogas (CPD), ligadas à Seop, aplicou mais de 750 multas de trânsito por diversas irregularidades, com 296 remoções de veículos por estacionamento irregular e 297 autuações a vans e kombis do transporte complementar de passageiros; e retirou mais de 73 toneladas de resíduos sólidos.

A Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano (da Secretaria Municipal de Fazenda); a Subsecretaria de Vigilância Sanitária (da Secretaria Municipal de Saúde); a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; Comlurb; Cedae; Light; Rioluz; e Polícia Militar também participam das ações conjuntas.



Publicidade

Até o momento, além de Madureira, os bairros contemplados foram Centro, Tijuca, Flamengo, Penha, Copacabana, Ipanema, Freguesia de Jacarepaguá, Leblon, Campo Grande, Santa Cruz, Taquara, Praça Seca, Cascadura, Méier, Barra da Tijuca e Botafogo.



“Desde o início das ações de combate à pandemia, em 18 de março, a Seop integrou mais de 698 operações conjuntas em toda a cidade, onde foram fiscalizados 38.838 estabelecimentos, com 28.101 pontos comerciais fechados. Além disso, foram atendidas 11.463 ocorrências pelo Disk Aglomeração, que funciona desde 31 de março com base em chamados à Central 1746”, afirma a Seop, por meio de nota.