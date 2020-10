Por O Dia

Publicado 19/10/2020 20:27 | Atualizado 19/10/2020 20:40

Rio - Policiais da 28ª DP (Campinho) realizaram, nesta segunda-feira, uma operação em um condomínio localizado na Rua Barão, na Praça Seca, Zona Oeste. Os agentes foram ao local após denúncia de que milicianos estariam cobrando taxas de moradores e que teriam vendido apartamentos ilegalmente. A denúncia foi publicada pelo O Globo.

Os policiais identificaram que três unidades teriam sido invadidas pelo grupo criminoso. Os moradores dos apartamentos e o síndico do prédio foram convidados a depor. Uma das pessoas que estavam em um imóvel que teria sido negociado pela milícia foi conduzida à delegacia e apresentou um documento particular de compra e venda, com a intermediação da Associação dos Moradores da Nova Barão. A documentação será objeto de análise e investigação.

