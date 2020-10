Dr. Bruno Derbli explica como a covid-19 pode interferir na vida das gestantes Divulgação

Rio - Diante das complicações enfrentadas desde março, com a pandemia da covid-19, um dos mais preocupantes envolve os cuidados com a saúde da gestante, sobretudo quando se trata da possibilidade de passar o vírus para o bebê, em caso de contaminação. Para o Dr. Bruno Derbli, coordenador de Medicina Fetal da Clínica Felippe Mattoso e do Labs a+, ainda não há comprovação científica da transmissibilidade, como em casos de sífilis congênita, por exemplo.

"Mulheres grávidas representam uma população de alto risco durante surtos de quaisquer doenças infecciosas, incluindo a covid-19. Porém, até o momento, ainda não temos um número suficiente de gestantes infectadas para afirmar que os fetos não correm risco. Dos casos já relatados na literatura médica, parece não haver evidência definitiva de transmissão vertical", destaca. Além da possibilidade de passar a doença para o feto, as futuras mães também se preocupam com uma etapa primordial no acompanhamento da gestante, o pré-natal.

No auge da pandemia, muitas mulheres ficaram apreensivas de comparecer a sessões de pré-natal com o ginecologista, mas o mapeamento prévio não pode ser interrompido, mesmo diante de uma pandemia. Derbli ressalta que o procedimento padrão serve para acompanhar possíveis complicações na hora do parto ou mesmo durante a gestação e, por isso, as futuras mães devem manter o cuidado e marcar consultas médicas. "A gestante deve manter todos os cuidados para evitar a contaminação, com o uso de máscara e higiene das mãos, cuidado ao tocar em superfícies, entre outros", orienta.

Caso a gestante tenha sido contaminada pela covid-19, o médico encarregado do pré-natal deve ser informado imediatamente, e a mulher deve se afastar de todas as atividades para se cuidar e seguir o isolamento por um período de 14 dias. Segundo o Dr. Derbli, as principais complicações fetais decorrentes da contaminação por covid-19 são o aborto prematuro (2%), restrição de crescimento intrauterino (10%) e parto prematuro (39 a 47%). Porém, a esmagadora maioria das mulheres que contraiu a doença foi infectada no terceiro trimestre.