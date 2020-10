Wilson Witzel Reprodução Internet

Wilson Witzel (PSC) protocolou nesta segunda-feira sua defesa no processo de impeachment no Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que tem até 120 dias para concluir os trabalhos. No Twitter, o governador afastado criticou a ação e ainda afirmou que "foi tratado de forma política e direcionada para um linchamento moral".

Protocolei hoje minha defesa no processo de impeachment perante o Tribunal Misto. Nela está a verdade que ainda não quiseram escutar.



Até aqui, tudo foi tratado de forma política e direcionada para um linchamento moral. Interesses poderosos não me querem à frente do RJ. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) October 19, 2020

A partir desta segunda-feira, o relator do processo, o deputado Waldeck Carneiro (PT), tem até dez dias corridos para apresentar um novo parecer. Esposa do ex-juiz, a advogada Helena Witzel é a advogada de defesa do político, que está afastado desde agosto deste ano.