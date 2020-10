Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio Reprodução / Internet

Rio - Os moradores do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, enfrentam uma manhã de tiroteio nesta terça-feira. Há registros de tiros na Fazendinha, no Loteamento e na Grota desde às 6h20.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, foi atacada por disparos de arma de fogo realizados por criminosos armados. Até o momento, não há registro de feridos na ação. O policiamento foi intensificado na região do incidente.

Moradores relatam que as ruas estão vazias e que há muitos policiais nas entradas da comunidade Nova Brasília.

Às 9h56, a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) também registrou tiros no Morro do Sereno, no Complexo da Penha.