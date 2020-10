Rio de Janeiro

Bloco de carnaval faz homenagem a jovem morto por bala perdida no Catumbi

Caio Gomes foi atingido por um tiro no peito, quando iria buscar um suco na geladeira dentro de casa. O enterro será nesta terça-feira, às 15h30, no Cemitério do Catumbi

Publicado 20/10/2020 09:41 | Atualizado há 1 hora