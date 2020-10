Terceira fase da operação ‘Boi Garantido’ apreende mais de uma tonelada de produtos Divulgação

Por O Dia

Rio - A secretaria de Estado de Agricultura, através da Superintendência de Defesa Agropecuária, em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal de Campos dos Goytacazes e da Polícia Militar, realizou no último final de semana a terceira fase da operação “Boi Garantido”, que apreendeu mais de uma tonelada de produtos de origem animal irregulares.



fotogaleria

Publicidade

Os estabelecimentos fiscalizados nessa terceira fase da operação estavam com 17kg de carne bovina de origem legal inadequadamente armazenados e, ainda, foram flagrados vendendo 604kg de carne bovina de origem clandestina e mais 175kg de produtos de origem animal impróprios ao consumo humano, entre carne suína, frango, linguiça, carne seca e miúdos.



Os fiscais também vistoriaram dois minimercados e encontraram uma grande quantidade de produtos armazenados em freezers desligados. Todos os estabelecimentos foram devidamente autuados e os produtos inutilizados no aterro sanitário pelo risco iminente ao consumo humano.



Publicidade

As ações realizadas de forma permanente pelos órgãos de fiscalização já apreenderam mais de uma tonelada de produtos impróprios.



“É muito importante que todos fiquem atentos as orientações fornecidas pelas autoridades fiscalizadoras na hora da compra. Os consumidores devem sempre observar a forma de armazenamento, estar atentos ao prazo de validade nas embalagens e a existência dos selos expedidos pelos órgãos oficiais,” alerta o secretário de estado de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Publicidade

Os fiscais alertam aos consumidores que somente comprem carne e seus derivados se tiver o devido registro no S.I.M, S.I.E., S.I.F. ou S.I.S.B.I., além de sempre observar a forma de armazenamento do produto. As ações continuam em todo o município e não tem data para terminar.



"Essas ações contínuas da Defesa Agropecuária Estadual e da Vigilância Sanitária Municipal são de grande relevância para garantir aos consumidores acesso a produtos que não coloquem em risco sua saúde. O apoio da Polícia Militar nas operações também é fundamental para a segurança dos fiscais e para dar desdobramento à apuração de possíveis crimes cometidos pelos comerciantes", declarou o superintendente de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Paulo Henrique Moraes.