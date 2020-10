Segundo moradores, um fuzil foi apreendido no confronto Reprodução

Por O Dia

Equipes do 9º BPM, de Rocha Miranda, foram até o Morro do Fubá, em Cascadura, Zona Norte do Rio, onde ocorreu um confronto entre criminosos nesta terça-feira. Segundos moradores, traficantes do Morro do 18 estavam saindo da mata para atacar a facção rival.



Nas redes sociais, moradores relatam tiros ao redor do morro desde cedo e a morte de um traficante não identificado, além da apreensão de um fuzil durante o conflito. Após breve confronto, criminosos voltaram para mata. A Polícia Militar informou que reforçou o patrulhamento na região.