Publicado 20/10/2020 16:51 | Atualizado 20/10/2020 20:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até esta terça-feira, 292.621 casos confirmados e 19.836 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, houve 66 novas mortes. Há ainda 415 óbitos em investigação e 2.135 foram descartados. Entre os casos confirmados, 268.718 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 114.097

Niterói - 14.742

São Gonçalo - 13.268

Belford Roxo - 10.503

Duque de Caxias - 10.390

Macaé - 8.784

Nova Iguaçu - 7.233

Volta Redonda - 6.989

Campos dos Goytacazes - 6.967

Teresópolis - 6.785

Angra dos Reis - 5.919

Itaboraí - 4.797

Magé - 4.215

Maricá - 3.849

São João de Meriti - 3.697

Nova Friburgo - 3.535

Barra Mansa - 3.398

Três Rios - 3.044

Itaperuna - 2.991

Resende - 2.883

Cabo Frio - 2.792

Petrópolis - 2.649

Queimados - 2.598

Itaguaí - 2.56

Rio das Ostras - 2.235

Guapimirim - 2.085

Rio Bonito - 2.006

Mesquita - 1.662

Araruama - 1.635

Nilópolis - 1.470

São Pedro da Aldeia - 1.354

Santo Antônio de Pádua - 1.208

Barra do Piraí - 1.184

Saquarema - 1.175

São João da Barra - 1.172

Paraíba do Sul - 1.028

Casimiro de Abreu - 1.021

Mangaratiba - 998

Paraty - 958

Tanguá - 897

Seropédica - 827

Bom Jesus do Itabapoana - 826

Paracambi - 811

Vassouras - 801

Iguaba Grande - 790

Piraí - 756

Conceição de Macabu - 728

Valença - 712

Varre-Sai - 687

Porciúncula - 663

Cachoeiras de Macacu - 645

Sapucaia - 618

São Francisco de Itabapoana - 616

Natividade - 602

Japeri - 554

Armação dos Búzios - 539

Pinheiral - 526

Quissamã - 521

Miracema - 487

São José do Vale do Rio Preto - 483

Porto Real - 453

Itatiaia - 412

Itaocara - 384

Cardoso Moreira - 373

Cordeiro - 372

Cantagalo - 363

Italva - 360

Carapebus - 323

Rio Claro - 307

Laje do Muriaé - 304

Miguel Pereira - 286

São Fidélis - 274

Mendes - 250

Areal - 244

Carmo - 235

Arraial do Cabo - 213

Cambuci - 208

Engenheiro Paulo de Frontin - 206

Aperibé - 198

Bom Jardim - 198

Sumidouro - 193

Paty do Alferes - 186

Quatis - 168

Silva Jardim - 167

Comendador Levy Gasparian - 165

São José de Ubá - 146

Macuco - 117

Santa Maria Madalena - 110

Duas Barras - 74

São Sebastião do Alto - 69

Trajano de Moraes - 63

Rio das Flores - 25

As 19.836 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 11.672



São Gonçalo - 770



Duque de Caxias - 768



Nova Iguaçu - 652



São João de Meriti - 475



Niterói - 472



Campos dos Goytacazes - 414



Belford Roxo - 319



Petrópolis - 240



Magé - 238



Itaboraí - 227



Volta Redonda - 224



Nilópolis - 199



Angra dos Reis - 197



Mesquita - 187



Barra Mansa - 174



Teresópolis - 163



Macaé - 162



Cabo Frio - 161



Nova Friburgo - 149



Itaguaí - 133



Maricá - 129



Resende - 105



Itaperuna - 87



Rio das Ostras - 83



Queimados - 71



Saquarema - 71



Três Rios - 69



Araruama - 68



Guapimirim - 68



Seropédica - 66



Barra do Piraí - 61



Rio Bonito - 61



São Pedro da Aldeia - 58



Tanguá - 43



Mangaratiba - 40



Iguaba Grande - 39



Paracambi - 37



Japeri - 36



Cachoeiras de Macacu - 34



Paraty - 34



São Fidélis - 31



Sapucaia - 29



Casimiro de Abreu - 28



Itaocara - 27



Vassouras - 26



Paraíba do Sul - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Valença - 23



Porciúncula - 22



Santo Antônio de Pádua - 21



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 17



Armação dos Búzios - 16



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Rio Claro - 15



Piraí - 13



Sumidouro - 13



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Cambuci - 5



Miracema - 5



Natividade - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Carmo - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



Comendador Levy Gasparian - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



São José de Ubá - 3



São Sebastião do Alto - 3



Cantagalo - 2



Cardoso Moreira - 2



Quatis - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro - 1



Laje do Muriaé - 1