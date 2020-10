PM é baleado em ataque de criminosos na Avenida Vicente de Carvalho Reprodução

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o estado clínico do policial militar Walter Cunha de Almeida, de 38 anos, é gravíssimo. O agente da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno passou por uma cirurgia no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte.

O policial foi baleado na manhã desta terça-feira em um ataque de criminosos contra uma viatura da PM , na Avenida Vicente de Carvalho, na Zona Norte. De acordo com a PM, os agentes estavam em deslocamento na via.

A Polícia Militar informou que o policiamento foi reforçado na região. Além disso, a corporação faz ações em busca dos responsáveis pelo ataque a viatura.