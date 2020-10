Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, com um fundo das cores da Mangueira Divulgação

Por O Dia

Assim como a maioria das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio, a Mangueira também declarou apoio em seu Instagram ao candidato do DEM, Eduardo Paes, nas eleições municipais deste ano. Entretanto, a vice-presidente da Verde e Rosa, Guanayra Firmino, publicou em seu Facebook que irá apoiar a candidata do PT, Benedita da Silva.

No post feito pela Mangueira, no Instagram, parte da legenda diz: "Nosso compromisso vai muito além do desfile, temos responsabilidades com nossos artistas, nossa comunidade, e nossos projetos sociais". Porém, por conta da decisão de apoiar o candidato Eduardo Paes, o post da Verde e Rosa recebeu muitos comentários negativos. Um dos seguidores relembrou, de forma crítica, parte do enredo de 2019: "Brasil, chegou a vez / De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês". Além do enredo citado, um outro seguidor alertou: "Depois não adianta fazer samba de protesto. Triste!".

Já na publicação feita no Facebook pela vice-presidente da escola, ela afirmou que "Bené ama o carnaval e o samba, apresentou propostas em seu plano de governo para o carnaval, propostas estruturantes, que garantem as escolas manterem-se com autonomia e sem peleguismo". Nos comentários, um usuário curtiu o posicionamento da vice-presidente da Mangueira e até relembrou um outro trecho do enredo de 2019: "O Avesso do Mesmo Lugar / Na Luta é que a gente se encontra".

Procurada para comentar sobre o assunto, Benedita da Silva agradeceu o apoio da vice-presidente da Mangueira. "O carinho que a Mangueira tem pelas crianças e pelas mulheres do morro, com tantas ações sociais, tem tudo a ver com nossa candidatura. Eu vejo a cultura popular como a maior fonte de inclusão social e de empregos da cidade, e o Carnaval como a nossa maior riqueza cultural. As escolas de samba podem contar com nosso apoio incondicional ao Carnaval”, garantiu a candidata do PT.

A Mangueira foi questionada para saber por qual motivo decidiu apoiar o candidato Eduardo Paes, mas a reportagem ainda não obteve retorno.