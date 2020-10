Renata Souza ao lado de integrantes do PSOL e reunida com um grupo de representantes na Gamboa Divulgação

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, afirmou na manhã desta terça-feira que construirá 100 mil casas durante seu governo, sendo 50 mil delas na região portuária da cidade. Na Gamboa, a candidata apresentou a um grupo de representantes de movimentos de luta por moradia o seu projeto geral para o município, o Habita Rio, e o Porto Moradia, específico para a região do Centro.



Renata Souza afirmou que vai atender pessoas que hoje não têm onde morar e as famílias que vivem em condições precárias e não podem arcar com o preço atual das moradias. De acordo com a candidata do PSOL, a Prefeitura construirá as casas e depois as doará para os que provarem não ter recursos. Além disso, também alugará ou venderá por preços abaixo do mercado a quem tiver alguma condição de arcar com os valores. Esses retornos ajudarão a financiar novas unidades e expandir o programa. Além de minimizar o problema habitacional, Renata garantiu que o programa vai gerar 142.800 empregos, dos quais 57.300 diretos e 85.500 indiretos.



Para executar esse programa, Renata Souza criará a Imobiliária Carioca, empresa pública que atuará diretamente no mercado imobiliário. Segundo a candidata, a meta é interferir no preço dos imóveis, quebrar a lógica da especulação imobiliária e reduzir o custo da moradia e dos aluguéis para todos os cariocas.



No projeto Porto Moradia, 50 mil habitações serão oferecidas no Centro do Rio, estruturando assim a região do Centro e da Zona Portuária. Renata Souza afirmou que, hoje, a área está abandonada e “cheia de elefantes brancos”. A intenção da candidata é transformá-la “em uma área residencial com vida urbana pulsante”.



Segundo Renata Souza, a região concentra o maior estoque de imóveis públicos com potencial de renovação do município. Ela afirmou que os prédios públicos vazios e subutilizados serão reconvertidos para fins de moradia por meio de programas de locação social, com os valores do aluguel subsidiados pela Prefeitura (benefício que será vinculado à renda familiar e não ao valor de mercado do imóvel). Dessa forma, Renata garante que será evitado o processo de gentrificação, que normalmente ocorre quando há a valorização das regiões.



Para financiar o Habita Rio, a candidata destacou que serão utilizados R$ 10 bilhões que a Prefeitura recuperará de dívidas acumuladas por grandes devedores, como banqueiros e especuladores. Renata Souza lembrou que, segundo auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Município na Secretaria Municipal de Fazenda, essa é a parcela da dívida com boa capacidade de recuperação na Justiça.