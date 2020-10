Três pessoas morrem e uma adolescente fica ferida em confronto no Juramento Reprodução / TV Globo

Rio - Três pessoas morreram e uma adolescente ficou ferida, na noite desta terça-feira, durante uma intensa troca tiros entre criminosos no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio. Nas rede sociais, moradores relataram muitos disparos desde às 20h55.

Segundo a polícia, a adolescente teve escoriações e deu entrada na UPA de Irajá. Uma pessoa ferida também deu entrada na mesma unidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, duas pessoas feridas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas também morreram.

A Polícia Militar informou que equipes do 41ºBPM (Irajá) e do 9º BPM (Rocha Miranda) intensificaram suas ações de policiamento nas proximidades da comunidade.

