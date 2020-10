Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Rio - A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira, a Operação Índia que investiga um suposto esquema de corrupção na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Noventa agentes da PF cumprem 19 mandados de busca e apreensão em cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte e do Distrito Federal.

De acordo com as investigações, as condutas suspeitas, praticadas por empregados da empresa pública e por empresários dos ramos de turismo e de alimentação entre os anos 2016 e 2018, consistiam em fraudar licitações das áreas "lounge" e quiosques de alimentação nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo e Santos Dumont, no Rio, subavaliando essas áreas e desqualificando empresas que não estivessem associadas ao grupo.

Com isso, permitia-se a contratação de propostas menos vantajosas para a Infraero em fraudes estimadas em cerca de R$ 10 milhões de reais.



A investigação foi iniciada com a comunicação dos fatos pelo Ministério da Infraestrutura, após procedimento apuratório interno da própria Infraero.



Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios.

Em nota, a Infraero esclarece que foi a própria empresa que iniciou as investigações preliminares decorrentes de denúncias e resultaram em três ações diferentes: processos disciplinares internos, processos de apuração de responsabilidade das empresas envolvidas e inquérito instaurado pela Polícia Federal.



Confira a nota na íntegra:

Seguindo as regras de Compliancedo Ministério da Infraestrutura (MInfra), a Infraero encaminhou o relatório conclusivo das investigações internas à Subsecretaria de Conformidade e Integridade do MInfra, no âmbito do Programa Radar Anticorrupção, que, por sua vez, o enviou à Polícia Federal.



É importante destacar que a Empresa foi pioneira na aplicação da Lei Anticorrupção, que tem sido empregada nos seus processos de licitação e contratos.



Dessa forma, a Infraero reafirma seu compromisso com as medidas de compliancee integridade, por meio de seu Programa de Integridade, apoiado em três pilares básicos: prevenção, detecção e resposta.