Por O Dia

Publicado 21/10/2020 10:29 | Atualizado 21/10/2020 10:29

Rio - Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira em acidentes de trânsito em diferentes lugares no Rio. Os dois casos envolveram um ônibus e uma moto, o primeiro aconteceu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, em frente ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca, e o segundo na Avenida Francisco Bicalho, próximo a Linha Férrea, sentido rodoviária, no Centro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima do primeiro acidente foi prontamente socorrida pelo quartel da Barra da Tijuca, mas o motociclista Mauro Cezar C. de Castro, 47 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima da segunda colisão foi atendida pelo quartel Central, mas Jorge Luiz A. de Oliveira Júnior, 38 anos, também não resistiu.

Trânsito

Por conta do acidente, a Avenida Francisco Bicalho foi fechada na altura da Linha Férrea, sentido Av. Brasil, por cerca de 3 horas. A mesma coisa aconteceu na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, que tiveram que bloquear a pista central do sentido Av. Salvador Allende, na altura da Rua Jorge Faraj, por 4h. Ambas as vias já foram liberadas.