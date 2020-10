Idoso morreu após ser baleado durante ação da policia, em São João de Meriti Reprodução / TV Globo

Por Luísa Bertola*

Rio - A família do idoso Eduardo Alves, morto nesta terça-feira na Comunidade da Linha, em São João de Meriti , afirma que policiais militares colocaram drogas ao lado do corpo para identificarem o homem como traficante. A sobrinha de Eduardo, Viviane Alves, alegou que o tio estava caído no chão e colocaram drogas ao lado dele. "Querem tachar ele de traficante, colocaram drogas do lado dele, só porque é em comunidade".

Viviane ainda afirmou que são de "uma família de bem" e o tio não era traficante ou usuário de drogas. Eduardo estava saindo de casa, nesta terça-feira, para ir à sede da prefeitura da cidade, quando foi baleado em uma rua na comunidade da Linha, no bairro de São Mateus.

Ela relatou que pessoas que estavam no local afirmaram que Eduardo levantou as mãos para se identificar como morador, mas policiais militares atiraram contra ele e, quando o idoso já estava no chão, ainda deram mais um tiro. Viviane ressaltou que o tio estava com uma sacola cheia de documentos, já que estava indo à prefeitura e mesmo assim "já chegaram atirando".

A Polícia Militar informou que agentes faziam uma operação para retirada de barricadas nos bairros de São Matheus, Tomazinho, Jaqueira, Linha, Caixa D’Água, Bacia do Éden e Castelinho estava sendo realizada, quando agentes ouviram tiros vindos da Comunidade da Linha.



A equipe afirma que policiais não fizeram disparos e, ao chegarem no local, avistaram um homem ferido caído ao solo e próximo de um farto material entorpecente largado no chão.

Eduardo morava no local há 10 anos e era conhecido na região. Viviane falou que o tio era um homem alegre, divertido, que se dava bem com todo mundo, gostava de ficar com a família, com os sobrinhos.

"Isso destruiu nossa família", relatou a sobrinha. Viviane ainda contou que no mês de setembro a família toda se reuniu para comemorar o aniversário do pai dela, irmão de Eduardo, em uma festa surpresa e que após a celebração a família já estava se organizando para fazer uma festa para Eduardo, que faria 63 anos em 25 de dezembro, no Natal.

Viviane ainda ressaltou que a família não tem informações se o corpo do tio está no IML de Duque de Caxias e que ainda não deram os documentos para conseguir ver questão de velório e enterro.