Por O Dia

Publicado 21/10/2020 12:46 | Atualizado 21/10/2020 13:59

Rio - Um homem foi baleado na manhã desta quarta-feira após entrar por engano na comunidade Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. A Polícia Militar realizava policiamento pela Avenida Brasil quando os agentes foram informados que havia uma pessoa ferida na lombar por disparos de arma de fogo.



A vítima é Christiano Coimbra de Mendonça, gerente de projetos especiais do jornal "O Globo". As primeiras informações apontam que o motorista do veículo teve o carro alvejado após entrar por engano na comunidade e posteriormente dirigiu até a Avenida Brasil, onde bateu em um carro antes de pedir ajuda. Christiano foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde foi tranferido para o CTI logo após passar por cirurgia, e apresenta um quadro clínico grave.



Não há informações de outros feridos ou se alguém foi preso, mas a PM reforçou o patrulhamento na região. Procurado, o jornal "O Globo" confirmou a informação.