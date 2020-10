A partir de junho, houve um leve aumento nos números de roubos de rua e de veículo Daniel Castelo Branco

Rio - O Instituto de Segurança Pública (ISP) elaborou um estudo inédito e pioneiro para determinar a influência do isolamento social, provocado pela pandemia do novo coronavírus, nos crimes contra o patrimônio. No período, foi registrada a redução de roubos de rua e de veículos. No entanto, a pesquisa mostra que, a partir do mês de junho, há um leve aumento nos números de roubos de rua e de veículo, fenômeno não observado para o roubo de cargas, devido a diminuição no nível de distanciamento social no estado.

A equipe de analistas do ISP cruzou os registros da Secretaria de Estado de Polícia Civil com os dados do histórico de localização dos usuários do Google, tendo como parâmetro de normalidade o mês de janeiro de 2020.

Segundo a pesquisa, de janeiro a setembro deste ano, o estado registrou queda de 42% nos roubos de rua em relação ao mesmo período de 2019. A forte redução também foi observada no roubo de veículo, que foi 33% menor nos nove primeiros meses deste ano, na comparação com 2019.

A exceção é para o roubo de carga, que também apresentou queda este ano, mas não há ligação com o menor número de pessoas nas ruas. No acumulado do ano, o indicador apresentou redução de 33% em relação ao mesmo período de 2019.

"O primeiro decreto estadual que estabeleceu uma série de medidas para evitar a propagação do coronavírus foi editado em 13 de março deste ano. A partir desta data, houve um aumento de pessoas que acionaram a localização dos serviços Google dentro de casa. Com isso, observamos uma queda considerável dos roubos de rua e de veículo. Há uma correlação muito forte entre a diminuição desses casos, conhecidos como crimes de oportunidade, e o nível de isolamento", explicou a presidente do ISP, Marcela Ortiz.

O estudo também destaca que, apesar do retorno de uma série de atividades econômicas, no mês de setembro, o nível de isolamento ainda é mais alto do que o observado em março. Isso indica que o número de crimes ainda está sendo impactado pelo distanciamento social.