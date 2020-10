Por O Dia

Rio - O Rio de Janeiro está em quarto lugar no ranking dos estados com menor taxa de contaminação por covid-19 na população carceraria, indica painel do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Segundo os números disponíveis no sistema, os presídios fluminenses tiveram 449 internos diagnosticados com o novo coronavírus e a taxa de contaminação, que considera a população carceraria total de 50.880, foi de 0,88%.

Atualizado diariamente pelo Depen, o painel traz as informações como o total de casos, óbitos e suspeitos de todos os sistemas prisionais do país. Pelos números, Rio fica atrás apenas de Sergipe com 0,22% (14 diagnósticos), Minas Gerais com 0,43% (327 diagnósticos) e Alagoas, que registrou 0,73% de taxa de contaminação (67 diagnósticos).

Dos 449 casos confirmados no Rio, a Secretaria Estadual Penitenciária (Seap) informou que 39 diagnosticados passaram por testes de Swab nasal no Pronto Socorro Geral Doutor Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, analisado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). O restante (410) realizou testes rápidos nas referidas unidades, onde estão acautelados. Entre os casos confirmados, houve 16 óbitos, o que representa 0,03% da população carcerária.

Ainda de acordo com o órgão, todos os presos diagnosticados nos últimos testes estão assintomáticos e em todos os casos são cumpridos os 14 dias de isolamento técnico, além do acompanhamento por equipes da saúde da Seap. Após o período, os mesmos retornam ao coletivo.

Os números são resultado de medidas preventivas adotadas pela Seap antes mesmo do início da quarentena no Estado. Já em fevereiro, os servidores das Subsecretarias de Gestão e de Tratamento Penitenciário foram a unidades para alertar os internos e profissionais para a interrupção das visitas como medida preventiva, o que ocorreu oficialmente no dia 15 de março.

Além disso, cerca de 2 mil servidores fizeram testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. Os profissionais também receberam mais de 481.000 máscaras descartáveis e reutilizáveis, 172.000 luvas cirúrgicas e mais de 4.600 litros de álcool em gel. Os profissionais das unidades prisionais receberam ainda 1.262 Face Shields, 561 óculos de segurança e material de sanitização para intensificar a limpeza.

Com a orientação da Seap, outras iniciativas promovidas foram a aferição da temperatura dos servidores ao chegarem para trabalhar, com medidores infravermelho e a instalação de pias nas unidades, para a facilitar e intensificação da lavagem das mãos. Ainda segundo o órgão, todos os materiais usados no combate ao vírus foram doados.