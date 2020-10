Benny Briolly Reprodução

Por O Dia

Rio - Benny Briolly, candidata a vereadora de Niterói pelo PSOL, registrou, na tarde desta quarta-feira, um boletim de ocorrência na 76ª DP (Niterói) após receber ameaças de mortes e ataques de ódio em suas redes sociais. Segundo ela, membros do grupo no Facebook "Niterói quer ter prefeito", realizaram ataques após a candidata postar um vídeo com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que sinalizou seu apoio a Benny.



Dentre os ataques, um usuário disse para Benny ter cuidado e citou Ronnie Lessa, miliciano acusado de participar do assassinato da então vereadora Marielle Franco, em 2018. "Ronnie Lessa já está de olhos em vocês. Cuidado com a metralhadora de excluir maconheiros", escreveu.



A candidata já havia relatado que sofreu intimidações e agressões verbais em frente ao Shopping Icaraí. "Fomos agredidas e ameaçadas por bolsonaristas. Éramos, além de mim, um grupo composto por jovens, em sua maioria mulheres, e fomos diversas vezes xingadas de 'p*ta', 'piranha', que tínhamos que ser mortas. E ontem, mais uma vez, fui ameaçada de morte em minhas redes sociais", disse.



Em 2017, enquanto era assessora de Talíria na Câmara Municipal, Benny relatou ter sido xingada e recebido cuspes na rua. Segundo relatório da Justiça Global e do Terra de Direitos, publicado mês passado, que trata da 'Violência Política e Eleitoral no Brasil', existem, pelo menos, 27 casos de ataque à vida de mandatários eleitos e pré-candidatos por ano no país.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.