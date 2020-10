Boletim covid-19 no Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até esta quarta-feira, 293.940 casos e 19.945 óbitos por coronavírus no estado. Novas 109 mortes foram confirmadas nas últimas 24h. Há ainda 433 óbitos em investigação e 2.144 foram descartados. Entre os casos confirmados, 269.850 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 114.761



Niterói - 14.924



São Gonçalo - 13.324



Belford Roxo - 10.656



Duque de Caxias - 10.438



Macaé - 8.945



Nova Iguaçu - 7.296



Volta Redonda - 7.109



Campos dos Goytacazes - 7.081



Teresópolis - 6.852



Angra dos Reis - 5.962



Itaboraí - 4.808



Magé - 4.225



Maricá - 3.864



São João de Meriti - 3.716



Nova Friburgo - 3.597



Barra Mansa - 3.448



Três Rios - 3.080



Itaperuna - 3.006



Resende - 2.914



Cabo Frio - 2.846



Petrópolis - 2.701



Queimados - 2.603



Itaguaí - 2.579



Rio das Ostras - 2.250



Guapimirim - 2.088



Rio Bonito - 2.025



Mesquita - 1.673



Araruama - 1.659



Nilópolis - 1.484



São Pedro da Aldeia - 1.372



Santo Antônio de Pádua - 1.217



Barra do Piraí - 1.194



Saquarema - 1.192



São João da Barra - 1.179



Paraíba do Sul - 1.046



Casimiro de Abreu - 1.024



Mangaratiba - 1.020



Paraty - 962



Tanguá - 906



Seropédica - 830



Bom Jesus do Itabapoana - 827



Paracambi - 813



Vassouras - 811



Iguaba Grande - 799



Piraí - 785



Conceição de Macabu - 734



Valença - 718



Varre-Sai - 693



Porciúncula - 668



Cachoeiras de Macacu - 652



São Francisco de Itabapoana - 625



Sapucaia - 623



Natividade - 602



Japeri - 557



Armação dos Búzios - 548



Quissamã - 536



Pinheiral - 532



Miracema - 508



São José do Vale do Rio Preto - 485



Porto Real - 456



Itatiaia - 414



Cordeiro - 390



Itaocara - 388



Cardoso Moreira - 382



Cantagalo - 368



Italva - 360



Carapebus - 332



Rio Claro - 308



Laje do Muriaé - 305



Miguel Pereira - 289



São Fidélis - 277



Mendes - 258



Areal - 250



Carmo - 241



Arraial do Cabo - 217



Engenheiro Paulo de Frontin - 212



Cambuci - 211



Sumidouro - 199



Aperibé - 198



Bom Jardim - 198



Paty do Alferes - 189



Silva Jardim - 169



Quatis - 168



Comendador Levy Gasparian - 167



São José de Ubá - 147



Macuco - 117



Santa Maria Madalena - 114



São Sebastião do Alto - 79



Duas Barras - 74



Trajano de Moraes - 66



Rio das Flores - 25

As 19.945 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 11.734



São Gonçalo - 771



Duque de Caxias - 769



Nova Iguaçu - 652



Niterói - 485



São João de Meriti - 475



Campos dos Goytacazes - 414



Belford Roxo - 321



Petrópolis - 241



Magé - 240



Volta Redonda - 230



Itaboraí - 228



Nilópolis - 200



Angra dos Reis - 197



Mesquita - 187



Barra Mansa - 174



Macaé - 166



Cabo Frio - 165



Teresópolis - 162



Nova Friburgo - 150



Itaguaí - 133



Maricá - 129



Resende - 108



Itaperuna - 87



Rio das Ostras - 83



Queimados - 71



Saquarema - 71



Três Rios - 70



Araruama - 68



Guapimirim - 68



Seropédica - 67



Barra do Piraí - 61



Rio Bonito - 61



São Pedro da Aldeia - 58



Tanguá - 43



Mangaratiba - 40



Iguaba Grande - 39



Japeri - 37



Paracambi - 37



Cachoeiras de Macacu - 34



Paraty - 34



São Fidélis - 31



Casimiro de Abreu - 29



Sapucaia - 29



Itaocara - 28



Vassouras - 26



Paraíba do Sul - 24



Valença - 24



Bom Jesus do Itabapoana - 23



São Francisco de Itabapoana - 23



Porciúncula - 22



Santo Antônio de Pádua - 21



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 17



Armação dos Búzios - 16



Miguel Pereira - 16



Conceição de Macabu - 15



Rio Claro - 15



Piraí - 13



Sumidouro - 13



Italva - 12



Itatiaia - 12



São João da Barra - 12



Areal - 9



Silva Jardim - 9



Aperibé - 7



Arraial do Cabo - 6



Cambuci - 6



Paty do Alferes - 6



Miracema - 5



Natividade - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Carmo - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Rio das Flores - 4



Comendador Levy Gasparian - 3



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Mendes - 3



São José de Ubá - 3



São Sebastião do Alto - 3



Cantagalo - 2



Cardoso Moreira - 2



Laje do Muriaé - 2



Quatis - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro - 1