Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, em campanha no Centro Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 16:03 | Atualizado 21/10/2020 16:06

O candidato do PSL à Prefeitura do Rio, deputado federal Luiz Lima, visitou a Saara, no Centro, nesta quarta-feira, e defendeu a importância do retorno presencial ao trabalho nas empresas da região como forma de reaquecer o maior centro de comércio popular da cidade, onde circulam cerca de 100 mil pessoas diariamente. O candidato falou também sobre a queda na arrecadação do ISS (Imposto sobre Serviços) durante a pandemia e detalhou as propostas que pretende implementar para recuperar o setor.



"Estive recentemente na Taquara, em Madureira e no calçadão de Campo Grande, que estão começando a se reerguer. Esses bairros não sentiram tanto os impactos da pandemia como o Centro. Agora, as pessoas precisam voltar a trabalhar, seguindo todos os protocolos de segurança. Desde o início da pandemia, houve a campanha irresponsável, inclusive de alguns meios de comunicação, pelo 'fique em casa'. Ela foi muito antecipada, na minha opinião. Eu mesmo fiz um discurso ao lado do presidente Bolsonaro alertando sobre o impacto disso na economia. No Rio, a gente teve uma queda de arrecadação no ISS muito significativa. O Saara deixou de arrecadar, o município deixou de ganhar. Quem deixou de consumir na Saara, deixou de contribuir para a Saúde, para a Educação. Minha maior preocupação ao assumir a prefeitura será fazer com que as pessoas se sintam seguras para voltar ao trabalho, para voltar aos escritórios. Comunicar-se somente à distância tende a ser cansativo. As conversas no escritório ajudam no trabalho e também podem muitas vezes servir de suporte psicológico para as pessoas. As pessoas precisam voltar a circular, se mexer. Temos, também, que estimular os grandes eventos culturais no Centro. Vou atrair negócios e criar situações, como eventos, beneficiando donos de restaurantes e outros serviços", revelou.



Ao falar sobre sua candidatura, Luiz Lima criticou a atual gestão e se apresentou como uma opção de combate à corrupção.



"Eu sou um cidadão indignado com a situação política do Rio. Chega de candidatos que trazem vícios da política e de candidatos que são obcecados pelo poder. A gente não pode dividir esse município. A gente não pode ter um prefeito de uma religião, de um canal de televisão. A gente tem que ter um prefeito de todos, e não de apenas um segmento. Precisamos de um prefeito presente, competente, honesto e com um discurso técnico. Chega do rouba, mas faz. Não tem mais espaço para isso na nossa sociedade.”