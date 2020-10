Waldeck Carneiro (PT) é o relator do Tribunal Misto no processo de impeachment de Wilson Witzel Foto: Reprodução / Divulgação TJ-RJ

Publicado 21/10/2020 17:04 | Atualizado 21/10/2020 17:40

Rio - O relator do Tribunal Misto que vai julgar o impeachment de Wilson Witzel (PSC), o deputado Waldeck Carneiro (PT), analisa a defesa do governador afastado, que foi protocolada nesta segunda-feira no Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ). Ele precisará entregar sua a conclusão do processo, que tem mais de quatro mil páginas de argumentação e documentos anexos, em até dez dias.

“Há um anexo muito espesso, que acompanha a peça principal da defesa. Tudo isso será levado em conta, de maneira que a gente possa, no prazo de dez dias, apresentar o relatório”, assegurou o deputado.



A defesa de Witzel sustenta que não haver indícios ou comprovação de envolvimento do governador afastado com as denúncias de irregularidades nos contratos da Secretaria de Estado de Saúde com as Organizações Sociais que administravam os hospitais de campanha. Os supostos atos de corrupção foram atribuídos, pela defesa, a subordinados.

Confira o passo a passo do processo de impeachment de Wilson Witzel:



• Apresentada a defesa, os autos são remetidos ao relator, que terá 10 dias para emitir parecer favorável ou desfavorável à instauração do processo;



• 48 horas após a apresentação do relatório será discutida em turno único a instauração. A decisão se dará pelo quórum de maioria simples (seis votos). Caso seja decidida a não instauração, o processo é arquivado. Do contrário, o processo segue adiante;



• Em caso de decisão pela instauração do processo, um acórdão será redigido no prazo de 10 dias;



• Redigido o acórdão, abre-se o prazo de 20 dias para apresentação de defesa;



• Após o prazo para defesa, o presidente do Tribunal Especial Misto marcará nova sessão para definir o calendário de instrução e julgamento;



• Findo o prazo do calendário, tanto acusação quanto defesa terão 10 dias para alegações finais, e em seguida se procederá ao julgamento;



• O Tribunal Especial Misto decidirá pela condenação ou absolvição do governador Witzel e, em caso de condenação, decidirá sobre a inabilitação para o exercício de função pública. É necessário o quórum de dois terços (sete votos) para condená-lo em ambas as votações.