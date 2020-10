Entrega de EPIs, kits de higiene e cestas básicas pelo Governo dos EUA - Centro e Rocinha Rogerio Santana

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 17:18 | Atualizado 21/10/2020 17:21

Rio - O Governo do Estado recebeu, nesta quarta-feira, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), kits de higiene e cestas básicas doados pelo Governo dos Estados Unidos. Os kits com EPIs serão entregues a hospitais estaduais e o restante será destinado a moradores de comunidades do Rio. A doação foi oficializada durante cerimônia no Quartel do Corpo de Bombeiros, no Centro da cidade.



“A doação do Consulado Geral dos Estados Unidos ao Governo do Rio dá assistência humanitária às famílias que enfrentam dificuldades econômicas por causa da pandemia da Covid-19 e auxilia no abastecimento das unidades estaduais de saúde. É uma parceria muito bem-vinda”, disse o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.



A Secretaria de Saúde ficará encarregada de distribuir os kits com Equipamentos de Proteção Individual, que incluem máscaras N95 e cirúrgica, avental descartável e caixas de luvas cirúrgicas e de procedimentos. As cestas básicas e os materiais de higienes serão entregues pela Polícia Militar a moradores da Rocinha, Vidigal, Chapéu-Mangueira e Complexo do Alemão.



Segundo o cônsul-geral dos EUA no Rio de Janeiro, Scott Hamilton, no total, a doação para a rede de saúde e comunidades do Rio somam mais de US$ 110 mil. "Seguimos trabalhando fortemente com os brasileiros para combater a Covid-19, que é hoje nossa prioridade aqui no Brasil. Nossa assistência vem a somar a uma história de cooperação já sólida em saúde que vem sendo construída por Estados Unidos e Brasil há muitas décadas e ao valor de solidariedade compartilhado por ambos os países. Acreditamos que a união de forças é essencial para vencermos essa pandemia de forma mais rápida", afirmou Hamilton.



Moradores da Rocinha recebem cestas



Glória do Nascimento, de 68 anos, empregada doméstica que mora na Rocinha, foi uma das beneficiadas pela doação. “Desde março, fiquei com a minha renda desfalcada e conto apenas com a aposentadoria. Esses produtos vão me ajudar muito”, explicou.



Gilmar Gomes de Souza, de 64 anos, também recebeu cestas básicas. “Estou desempregado, a minha mulher é aposentada e está sustentando a casa sozinha. Estas cestas vieram em uma boa hora”, destacou o idoso. A entrega das doações foi intermediada pela Superintendência de Relações Internacionais, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.