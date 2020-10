Portal dos Procurados Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam ajudar a localizar Hélcio Calixto Bittencourt, 33 anos e Gleison Martins Meireles, o São, de 35. Os dois são procurados da Justiça por fazer parte do tráfico de drogas que age no Morro do Gambá, no Complexo do Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio.

Uma das vítimas dos dois relatou que realizava uma entrega no bairro Lins de Vasconcelos e, quando saiu com o caminhão, foi abordado por quatro traficantes armados, que se encontravam em duas motocicletas, sendo obrigado a levar a carga restante até a Rua Eufrásio Borges, onde toda ela foi descarregada.

O Complexo do Lins é um dos principais redutos da facção Comando Vermelho, e é comandado pelo traficante Luis Claudio Machado, o Marreta, que foi preso em 2014, e dá ordem de dentro do presídio.



Contra Hélcio Bittencourt, constam dois mandados de prisão, pelos crime de Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), II E V E Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), A-I E Associação Criminosa (Art. 288 - Código Penal), P.Ú E Corrupção de Menores - Eca (Lei 8.069/90 - Art. 244 B), tudo em conc. Material e Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), VII; Crime Tentado (Art. 14, II, Cp).; Dano (Art. 163 - CP).



E contra Gleison, constam três mandados, pelos crimes de Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP), VII; Crime Tentado (Art. 14, II, Cp).; Dano (Art. 163 - CP), Roubo (Art. 157 - Cp),, Roubo Majorado (Art. 157, § 2º - CP), §2, inciso II e§2-A, inciso I.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados. A partir de agora as denúncias também podem ser feitas pelo site dos Procurados (www.procurados.org.br), na parte superior do site – Denuncie -. Em todos os casos, o anonimato é garantido.



Todas as informações sobre a localização dos foragidos serão encaminhadas para a Coordenadoria de Policia Pacificadora – CPP.