Cliente poderão ir ao Detran a partir desta quarta-feira para pegar identidades emitidas em maternidades e hospitais Divulgação

Por O Dia

O Detran-RJ reabrirá as últimas três unidades de serviço veicular (USV) que estavam fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. A partir da próxima quinta-feira (22), as unidades de Jacarepaguá, Petrópolis e Campos vão oferecer mensalmente mais de seis mil vagas à população fluminense.



O posto de Jacarepaguá vai disponibilizar o serviço de licenciamento anual, mediante agendamento prévio, e a comunicação de venda, por meio de distribuição de senhas. O agendamento pode ser realizado pelo site www.detran.rj.gov.br ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.



Já as unidades de Petrópolis e Campos irão disponibilizar o serviço de transferência de propriedade especial (para concessionárias) e comunicação de venda, que serão realizados por distribuição de senhas nos locais

Confira os endereços das unidades:



Jacarepaguá (Capital) - Rua Geremário Dantas,404 (Center Shopping)



Petrópolis (Região Serrana) - Estrada União e Indústria, 11.000, loja 103 D - Itaipava



Campos (Norte Fluminense) - Avenida Nilo Peçanha, 614 Parque Santo Amaro (Shopping Estrada)



Horário de funcionamento: 10h às 17h