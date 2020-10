Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, fazendo campanha em Campo Grande Divulgação

Por O Dia

Aos gritos de “Fora Crivella” entoados pela sua militância, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, fez um duro discurso contra o prefeito Marcelo Crivella durante caminhada realizada, na tarde desta quarta-feira, no Calçadão de Campo Grande, Zona Oeste do município.



Benedita afirmou que Crivella fechou clínicas da família, desativou linhas de ônibus da Zona Oeste, não combateu as enchentes na região e não terminou as obras do BRT Transbrasil.



“A população está cansada. Não tolera mais tanto descaso e incompetência. Não aguenta mais passar quatro, cinco horas dentro de um ônibus. O Crivella mergulhou o Rio no caos. Queremos dar um basta nisso”, disse Benedita.



A candidata destacou ainda que o BRT Transbrasil é fundamental para a melhoria da mobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro.



“É um absurdo que uma obra tão importante para a mobilidade e o desenvolvimento da Zona Oeste não termine nunca. Mas conosco esse pesadelo vai acabar e o BRT vai chegar a Campo Grande”, completou a candidata.



Por fim, Benedita da Silva demonstrou confiança e pediu que a militância siga firme na missão de levá-la ao segundo turno.



“Vamos vencer essa batalha e tirar o Crivella do segundo turno. E aí sabe como é. Se chegar, vai ser difícil segurar”, completou Benedita.