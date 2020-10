Iniciativa Mentes de Ferro TV traz para dentro de casa o debate sobre cultura olímpica e esporte Reprodução

Rio - A preocupação em realizar boas ações dentro do esporte sempre foi o motor da empresa Mentes de Ferro, que realiza diversos projetos voltados a apoio de iniciativas voltadas para o social, como escolinhas de esportes de base e arrecadação de itens e equipamentos esportivos para serem utilizados por quem não possui os recursos para a aquisição. Agora, por conta da pandemia da covid-19, o projeto suspendeu as atividades presenciais, mas continuou próximo de quem queria manter viva a conexão entre esporte, educação e cultura olímpica com o Mentes de Ferro TV.

A empresa social, criada pela jornalista, professora e triatleta Gabriela Hermes, lançou seu primeiro programa há cerca de um mês. A entrevista com um Juiz de Direito Triatleta permitiu que o Mentes de Ferro TV pudesse abordar, para além do esporte, temas como o Design Thinking, negócios sociais e a nova proposta de um sistema chamado “Sistema B”. Gabriela se orgulha dos telespectadores assíduos e afirma: "nosso público tem sido de jovens estudantes, jornalistas, atletas dos projetos, ou não, e outros internautas".

Para comemorar o primeiro mês de canal, a triatleta Gabriela Hermes vai lançar, nesta quinta-feira, um longo conteúdo inédito, a "Série Olímpica", aquecendo os motores para as Olimpíadas de Tóquio, adiadas para 2021. Dentro da nova série, ela estuda a produção do "Dia Olímpico", realização com jovens estudantes, jornalistas, escolas e projetos sociais para levarem aos seus espaços um pouco da Olimpíada.

"Todos podem realizar este feito e levar um pouco mais de motivação à sua empresa, aos projetos sociais, clubes e escolas. É um trabalho que visa a vivência do espírito olímpico com todos os valores e princípios que o esporte nos ensina. Esse resgate humano se faz necessário!", frisa. A "Série Olímpica" tem previsão para terminar exatamente um mês antes do começo da competição, dia 23 de junho