Apreensão na Zona Norte Divulgação

Por O Dia



Rio - Três pessoas foram presas e duas ficaram feridas, nesta quarta-feira, durante uma operação da Polícia Militar em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio. A ação aconteceu após uma equipe da Naturgy ser ameaçada de morte e impedida de realizar um reparo de vazamento de gás na rede local . Criminosos estariam tentando impor a venda de botijões aos moradores. O policiamento segue reforçado na região.

Segundo a Polícia Militar, equipes atuaram na região da Pavuna e do Complexo do Chapadão. A atuação nestas áreas contou com o 41°BPM (Irajá), os batalhões subordinados ao 2° Comando de Policiamento de Área, o Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e as unidades do Comando de Operações Especiais (COE) - Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Grupamento Aeromóvel.



No Complexo do Chapadão, uma equipe do Choque abordou um homem em uma motocicleta trafegando de forma suspeita. Durante a abordagem, uma pistola calibre 9 mm foi localizada e apreendida. Também nesta região, policiais do Bope foram recebidos a tiros e reagiram. Após o fim do confronto, um suspeito foi localizado ferido, sendo socorrido, e um fuzil foi apreendido.



Na ação, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, uma granada, dois radiotransmissores, dois celulares, 980 trouxas de maconha, 176 pinos de cocaína e 15 invólucros de crack.

Vazamento de gás



Segundo a concessionária, no último sábado, houve um chamado de urgência para o condomínio e imediatamente, os técnicos foram até o local e identificaram o vazamento de gás em três unidades. No entanto, a equipe foi ameaçada de morte e impedida de atuar.



Por volta de 12 mil moradores ficaram sem gás no local. Na região, há 30 prédios e 3,8 mil apartamentos, próximo ao Complexo do Chapadão. "Visando a segurança dos clientes e do entorno, a Naturgy interrompeu o fornecimento de gás do condomínio. Vale ressaltar que o gás fornecido pela concessionária neste condomínio era GLP e portanto, em substituição, os moradores podem utilizar botijão de gás sem a necessidade de adaptar o fogão", informou a empresa, em nota.