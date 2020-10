José Dídimo do Espírito Santo Costa era diretor executivo do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Reprodução

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta quinta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) com informações que possam levar a localização e prisão de Matheus Marins Ramos, o 2T ou Teteu, de 19 anos; Ryan Madson Abreu da Silva, o Sapo, de 19 e Valentino de Lima Borges, 37. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte do policial federal aposentado e diretor do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), José Didimo do Espírito Santo Costa, de 59 anos . Os três são considerados foragidos da Justiça.

José Dídimo foi executado a tiros, no último dia 4, durante tentativa de assalto na Rodovia RJ-104, na altura do Morro do Caramujo, na Zona Norte de Niterói. O veículo em que estava a vítima foi fechado por um outro carro, com os criminosos.



Ao perceber a ação o agente reformado saiu do carro, com a arma em punho, dando início a um tiroteio, em que foi ferido e caiu ao solo. Ao ouvirem o barulho de sirenes, segundo testemunhas, os criminosos decidiram abandonar o local rapidamente em fuga, no carro em que estavam, sem tentar um novo roubo.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas ao chegar ao local, José Dídimo já estava morto. Ele foi o 47º agente de segurança pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020.



Ryan Madson, também está envolvido no assalto a titular da 82ª DP (Maricá) à época, a delegada Carla Tavares, e um policial civil que a acompanhava. O caso aconteceu no dia 4 de abril, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, quando bandidos em dois carros fecharam o automóvel em que estavam os dois.



Eles estão com mandados em abertos, pelo crime de latrocínio consumado, com pedido de prisão temporária de 30 dias, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Niterói.

Contra Ryan Madson Abreu da Silva, constam ainda mais 16 mandados de prisão, sendo a maioria por roubo qualificado.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, pode denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177,

- pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia