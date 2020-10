Por O Dia

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde segue intensificando as ações de vacinação contra o sarampo em pessoas com idade entre 15 e 49 anos. A SMS fez parceria com quatro redes de farmácias para oferecer, até 30 de outubro, a vacina em unidades localizadas nas zonas Oeste, Norte, Sul e Centro. O horário de vacinação vai das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira. Os endereços das farmácias participantes estão no link: https://bit.ly/3nB3icU As farmácias parceiras pertencem às redes Nossa Drogaria, Venâncio, Farmácia do Leme e Drogaria Maria Letícia. Todas possuem licenciamento sanitário para imunização e vão funcionar como postos de vacinação externos, com orientação e monitoramento da Coordenação do Programa Municipal de Imunizações. Ao mesmo tempo, todas as 237 unidades municipais de saúde continuam oferecendo a vacina.Até o momento, foram vacinadas mais 770 pessoas contra o Sarampo nas farmácias desde o início da ação, dia 13. Neste ano, já foram aplicadas 1, 9 milhão de doses de vacina contra o sarampo na cidade do Rio.Devem se imunizar todos as pessoas com idade entre 15 e 49 anos, mesmo quem já tomou a vacina - a intenção é oferecer uma dose indiscriminada da vacina, promovendo bloqueio contra a doença. A SMS recomenda levar a caderneta de vacinação, mas será vacinado mesmo quem não tiver o documento. A aplicação é gratuita. Nas farmácias não serão vacinadas crianças.