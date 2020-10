Detran-RJ faz mutirão de serviços neste sábado Foto: Reprodução / Detran-RJ

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

Rio - O mutirão do Detran-RJ que acontece no fim de semana, 24 e 25 de outubro, vai atender novas cidades da Região Metropolitana e do interior que ainda não receberam a força-tarefa. Moradores do capital, Belford Roxo, São João de Meriti, Resende, Vassouras, Petrópolis, Araruama, Bom Jesus do Itabapoana, Paraty e Casimiro de Abreu terão acesso a 3 mil vagas para procedimentos como licenciamento anual, transferência de propriedade, renovação da habilitação e segunda via de RG.

De acordo com o departamento, serão disponibilizadas 500 vagas na sede no setor de habilitação, no Centro do Rio, e na unidade da Barra da Tijuca para renovação e segunda via de CNH, adição e mudança de categoria, e inclusão de atividade remunerada. A identificação civil disponibilizará vagas para a segunda via do RG na sede e realizará a entrega de identidades prontas nos municípios de Paraty e Casimiro de Abreu. Já os serviços de veículos terão 2.300 vagas disponíveis na sede e nos seguintes postos de vistoria: Campo Grande, Vila Isabel, Belford Roxo, São João de Meriti, Resende, Vassouras, Petrópolis, Araruama e Bom Jesus do Itabapoana.



"Com esta força de trabalho em esquema de rodízio até o final de novembro, queremos diminuir a demanda represada na pandemia. Sempre com muita cautela e seguindo as orientações das autoridades de saúde, vamos avançando nos mutirões até o fim de novembro. Além das ações nos fins de semana, também já reabrimos 19 unidades esta semana e vamos reabrir mais quatro na semana que vem", explicou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O Detran informou que é necessário agendar o serviço participar do mutirão para que não haja aglomeração nos postos. O agendamento poderá ser feito a partir desta quinta-feira nos telefones 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, ou pelo site www.detran.rj.gov.br. A exceção será para o serviço de entrega das identidades em Paraty e Casimiro de Abreu, que serão realizados por ordem de chegada, respeitando todos os protocolos de segurança à saúde.

Neste final de semana, já será possível buscar os RGs solicitados antes da pandemia em Paraty e Casimiro de Abreu. Os dois postos estavam fechados desde o início do isolamento. Na próxima semana, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, as unidades das duas cidades voltam a realizar a solicitação da segunda via do documento.



Quanto ao pagamento dos boletos, o Detran alerta que é preciso verificar se o mesmo foi efetivamente quitado ou se foi feito apenas o agendamento do pagamento. Isso porque, nos pagamentos online, é praxe alguns bancos agendarem os boletos automaticamente para a data do vencimento da fatura, como o caso da GRT para o licenciamento anual e o DUDA para identificação, onde o banco indica a data de 30 de dezembro para o pagamento.



Unidades reabertas

Além dos mutirões, o departamento também está reabrindo gradualmente unidades que ainda estavam fechadas em todo o estado. Só nesta semana, 16 Ciretrans (Circunscrições Estadual de Trânsito) e três USVs (Unidades de Serviços Veiculares) voltaram a disponibilizar serviços. São eles: Nova Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Niterói, Itaguaí, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Três Rios, Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, Barra do Piraí, Valença, Miracema, Itaboraí, Angra dos Reis, Petrópolis e Campos.



Na próxima semana, outros quatro SATs (Serviços Auxiliares de Trânsito) serão abertos em São Pedro da Aldeia, Paraíba do Sul, São Fidélis e Rio das Ostras.



Veja abaixo a lista de serviços do mutirão deste fim de semana, com os endereços e horários disponibilizados:



Identificação Civil



- SEDE (RIO DE JANEIRO)



Serviços: 2ª via e entrega de RGs



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Presidente Vargas, 817 – Térreo - Centro do Rio



Horário: Das 9h às 16h



- PARATY



Serviços: Entrega de RGs



Datas: 24 e 25 de outubro



Local: Largo do Rosário, s/n – Bairro Histórico



Horário: Das 9h às 15h



- CASIMIRO DE ABREU



Serviços: Entrega de RGs



Datas: 24 e 25 de outubro



Local: Rua Mário Costa, 238, Centro



Horário: Das 9h às 15h



Veículos



- RIO DE JANEIRO - CENTRO



Serviços: Licenciamento anual



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Presidente Vargas, 817 – Centro (Sede Detran-RJ)



Horário: Das 9h às 16h



- RIO DE JANEIRO – CAMPO GRANDE



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Estrada do Mendanha, 1.672



Horário: Das 9h às 16h



- VILA ISABEL – RIO DE JANEIRO



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rua Torrs Homem, 697



Horário: Das 9h às 16h



- BELFORD ROXO



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, 200, Centro



Horário: Das 9h às 16h



- SÃO JOÃO DE MERITI



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rua Rosa de Menezes, 101, Venda Velha



Horário: Das 9h às 16h



- RESENDE



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rua Macedo Miranda, lote 63/64, Jardim Jalisco



Horário: Das 9h às 16h



- VASSOURAS



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rodovia Lúcio Meira, KM 233



Horário: Das 9h às 16h



- PETRÓPOLIS



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rua Conde Afonso Celso, 66, Alto da Serra



Horário: Das 9h às 16h



- ARARUAMA



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Getúlio Vargas, s/n, Parque Hotel



Horário: Das 9h às 16h



- BOM JESUS DO ITABAPOANA



Serviços: Licenciamento anual, Transferência de Propriedade, 1ª Licença, 2ª via de CRV, Transferências de Município e de Jurisdição, Troca de Placa



Data: 24 de outubro



Local: Rua Aristides Figueiredo, 8, Centro



Horário: Das 9h às 16h



Habilitação



- RIO DE JANEIRO (CENTRO)



Serviços: Alteração Dados com inclusão de Atividade Remunerada, Renovação de carteira, Mudança e Adição de Categoria; 1° Habilitação; 2° via da Habilitação



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Presidente Vargas, 817 – Centro (Sede Detran.RJ)



Horário: Das 9h às 16h



- RIO DE JANEIRO (BARRA DA TIJUCA)



Serviços: Alteração Dados com inclusão de Atividade Remunerada, Renovação de carteira, Mudança e Adição de Categoria; 1ª Habilitação



Data: 24 de outubro



Local: Avenida Ayrton Senna, 2.541, Shopping Aerotown



Horário: Das 9h às 16h